Подмосковные спортсмены вошли в число призеров и победителей премии «КАРДО»

Спортсмены из Подмосковья вошли в число призеров и победителей Гранд-финала международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«С июня по июль в трех городах Подмосковья — Королеве, Ногинске и Дмитрове — проходил региональный этап конкурс-премии. В этом году участниками регэтапа стали порядка 300 спортсменов из разных уголков Московской области», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Победители отборочного этапа соревновались с 3 тыс. представителей уличной культуры и спорта в 12 направлениях. В результате Виталий Зуев, Алмаз Охотников, Кирилл Ботнарюк и Виталий Кокарев вошли в число призеров и победителей.

Победители конкурса получили денежные призы и возможность заключить контракты с ведущими компаниями, связанными с уличной культурой и спортом.

