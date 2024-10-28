Подмосковные спортсмены заняли третье место на международных соревнованиях по керлингу
Фото: [Пресс-служба Минспорта МО]
Два подмосковных спортсмена Михаил Васьков и Александр Еремин заняли третье место в рамках международных соревнований по керлингу в составе сборной Россия-2. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В ведомстве уточнили, что первое место среди мужских команд заняла пятерка Россия-1, второе — представители Санкт-Петербурга.
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, в них приняли участие 12 женских и 12 мужских команд. Их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.