Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на чемпионате и Кубке России по гребле на байдарках и каноэ

Сборная Московской области продемонстрировала высокий уровень подготовки на чемпионате и Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Соревнования проходят с 11 по 17 апреля 2026 года в Краснодаре в рамках федеральной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

На чемпионате России подмосковные гребцы показали впечатляющие результаты и завоевали 5 наград.

Золотую медаль принес Сергей Свинарев из областного Центра олимпийских видов спорта (Бронницы). Он стал лучшим в дисциплине «каноэ‐одиночка» на дистанции 200 м, показав время 39,403 сек.

Серебряным призером на дистанции 500 м в «каноэ‐одиночке» стал Алексей Коровашков (областной Центр олимпийских видов спорта), финишировавший с результатом 1:47,667.

Александр Розов (областной Центр олимпийских видов спорта, Бронницы) завоевал бронзовую медаль в соревнованиях «байдарок‐одиночек» на дистанции 200 м — его результат составил 35,437 сек.

Еще две награды подмосковные спортсмены получили в дисциплине «каноэ‐двойка» на дистанции 500 м: Алексей Коровашков поднялся на 2-ю ступень пьедестала, а Сергей Свинарев — на 3-ю.

Не менее успешно выступили гребцы и на Кубке России, пополнив копилку региона еще 5 медалями.

Сергей Свинарев стал победителем в составе экипажа «каноэ‐четверка» на дистанции 500 м. Команда показала результат 1,33,984 сек. и поднялась на высшую ступень пьедестала.

Экипаж с участием Ивана Дмитриева (областной Центр олимпийских видов спорта) завоевал серебряную медаль в той же дисциплине, отстав от победителей на 2,533 сек.

Бронзовую награду в «байдарке‐четверке» на дистанции 500 м выиграл Александр Розов. Его команда финишировала с результатом 1,24,696 сек.

Еще одну бронзовую медаль на Кубке России завоевал Иван Дмитриев — он занял 3-е место на дистанции 5000 м в дисциплине «каноэ‐одиночка», показав время 23,59,880 сек.

