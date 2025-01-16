Подмосковные спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Подмосковные конькобежцы завоевали 10 медалей на этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях «На призы заслуженного мастера спорта А. В. Кибалко» — три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, первое место на этапе Кубка России по конькобежному спорту заняли представитель региона Даниил Алдошкин (в мужском старте на 5000 м) и сборная «Московская область-1» (в женском спринте на три круга). Помимо этого, «золото» на всероссийских соревнованиях завоевала Ксения Сиразева (в забеге на 500 м среди юниорок до 18-19 лет).

Состязания проходят в Челябинске, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.