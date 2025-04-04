Подмосковные спортсмены завоевали 10 наград на первенстве России и соревнованиях по пулевой стрельбе

Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на первенстве России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе — две золотые, три серебряные и пять бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что золото получила команда юниоров до 19 лет, которая выступила в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м». В ее состав вошли Тимофей Алейников (Домодедово), Иван Колесник (Дмитров) и Степан Ермолаев. (Жуковский). Кроме того, первое место заняла Анастасия Сорокина (Сергиев Посад), она выступила в упражнении «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов лежа».

Соревнования прошли в Майкопе, в них приняли участие 410 спортсменов не старше 19 лет из 38 регионов России. Турниры организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.