Подмосковные спортсмены завоевали 12 медалей в общем зачете Кубка России по конькобежному спорту — три золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что победителей и призеров определили по сумме финальных очков всех пяти этапов турнира. «Золото» завоевали Даниил Алдошкин (на дистанции 5 тыс. м), Анастасия Семенова (в масс-старте на 16 кругов среди женщин) и Михаил Казелин (в масс-старте на 16 кругов среди мужчин).

Финальный этап соревнований прошел в Коломне с 6 по 9 марта, турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.