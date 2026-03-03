Подмосковные спортсмены завоевали 25 наград на первенстве ЦФО по дзюдо
Фото: [СШОР пот единоборствам]
Подмосковные спортсмены завоевали 25 медалей на первенстве ЦФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет – шесть золотых, пять серебряных и 14 бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, например, первые места среди юниоров в своих весовых категориях заняли Сергей Знаменщиков, Павел Коловердов, Иван Домарев и Мурат Хубаев, среди юниорок – Дарья Захарова и Софья Беляева. Серебряными призерами стали Марк Мартыненко, Сослан Кибизов, Анастасия Мороз, Лилия Кутарова и Екатерина Величко.
Состязания прошли в Рязани в рамках федеральной программы «Спорт России».
