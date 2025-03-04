Подмосковные спортсмены завоевали четыре награды на международных турнирах по теннису

Подмосковные теннисисты завоевали две золотые награды на соревнованиях «J200» в Таиланде и две серебряные награды в рамках турнира «ITF 75» в Словакии. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в рамках первых соревнования Егор Плешивцев завоевал «золото» в одиночном разряде. Кроме того, Егор Плешивцев и Роман Харламов заняли первое место в парном разряде данного турнира.

В ходе вторых международных состязаний «серебро» завоевала Елена Приданкина. Она также заняла второе место в парном разряде соревнований вместе с представительницей Швейцарии Селин Неф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.