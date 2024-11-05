Подмосковные спортсмены завоевали две награды на Кубке России по брейкингу

Два подмосковных спортсмена завоевали золотую и серебряную медали на Кубке России по брейкингу. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Александра Вавилкина-Качанова одержала победу в дисциплине «брейкинг» среди женщин в возрастной группе 19+. Еще один представитель региона Александр Бакаржиев получил «серебро» среди мужчин в возрастной группе 19+ в аналогичной дисциплине.

Соревнования прошли в Москве на базе Гимнастического центра Ирины Виннер в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.