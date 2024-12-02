Подмосковные спортсмены завоевали две награды на первенстве России по шорт-треку

Подмосковная команда завоевала две медали на первенстве России по шорт-треку — золотую и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Фаиля Аймалетдинова заняла первое место в многоборье среди юниорок (1500м-500м-1000м-1500м). Кроме того, команда, в составе которой оказались Фаиля Аймалетдинова, Алиса Руссу, Вероника Шарай, Зорик Чогандарян, Вадим Марченко и Тимофей Алексеев, завоевали «бронзу» в смешанной эстафете на 3000 м. Соревнования прошли в Коломне в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.