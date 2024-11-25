Подмосковные спортсмены завоевали две серебряные медали на Кубке России по синхронному плаванию. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Валерия Плеханова завоевала «серебро» в дисциплине «соло» (техническая программа), вторую награду подмосковные спортсмены получили в дисциплине «акробатическая группа». Они представляли региональный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, Училище олимпийского резерва № 4 и СШОР по водным видам спорта.

Состязания проходили в Калининграде в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В них приняли участие 250 спортсменов из 12 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.