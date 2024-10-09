Подмосковные спортсмены завоевали две золотые медали на международном турнире по тхэквондо среди мужчин и женщин (ВТФ). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Идар Багов получил «золото» в мужских состязаниях в весовой категории 63 килограммов, Милана Бекулова — в женских состязаниях в весовой категории 49 килограммов. По итогам соревнований сборная России заняла первое общекомандное место в медальном зачете.

Турнир «Montenegro Podgorica Open» проходил в городе Подгорица (Черногория), в нем приняли участие представители 20 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.