Подмосковные спортсмены завоевали две золотые медали на международных соревнованиях по греко-римской борьбе в Египте

Подмосковные спортсмены в составе сборной России завоевали две золотые медали на международных рейтинговых соревнованиях по греко-римской борьбе «Ibrahim Moustafa» в Каире (Египет). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Адлет Тюлюбаев занял первое место в состязаниях в весовой категории до 77 килограммов. Он смог победить спортсмена из Египта Мохамеда Абделькадера Ехиа. Другой представитель региона Алибек Амиров одержал победу над Юрием Тапаа из Республики Алтай, они выступили в весе до 55 килограммов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.