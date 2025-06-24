Подмосковные спортсмены завоевали медали чемпионата России по современному пятиборью

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали чемпионата России по современному пятиборью – две золотые и две серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В составе региональной сборной первое место заняли Егор Громадский, Григорий Докучаев и Максим Копиченко. Кроме того, Громадский получил золотую медаль в личном первенстве. Все победители и призеры Подмосковья тренируются в городском округе Химки.

Соревнования прошли на площадках Центра современного пятиборья «Северный» и Московской академии современного пятиборья в Москве, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.