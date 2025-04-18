Подмосковные спортсмены завоевали медали на чемпионате России по плаванию

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по плаванию — одну золотую и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Александр Степнов занял первое место на дистанции 800 м вольным стилем. Бронзовую медаль завоевала Виктория Таранникова — в женских стартах на 200 м (комплексное плавание). Еще одну награду получили пловцы Иван Гирев, Роман Акимов, Александр Степанов и Виталий Нечаев в эстафете 4×200 м вольным стилем. Теперь в копилке подмосковной команды одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани, он станет отбором к чемпионату мира по водным видам спорта в Сингапуре. Турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.