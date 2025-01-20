Подмосковные спортсмены завоевали медали на первенстве России по самбо

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Александр Плеханов из Подольска занял первое место в весовой категории до 58 кг, Степан Солдатенков из Королева — в весе свыше 98 кг. Еще одна спортсменка из Королева Эвелина Петрова заняла третье место в весовой категории до 54 кг.

Состязания проходили в Суздале в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.