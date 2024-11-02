Подмосковные спортсмены завоевали награды на чемпионате мира по спортивной борьбе

Подмосковные спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в неолимпийских дисциплинах. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Абдулрашид Садулаев занял первое место в весовой категории до 92 килограммов. Этот результат позволил ему в шестой раз завоевать титул чемпиона мира. Еще один представитель региона Иналбек Шериев завоевал бронзовую награду, он выступил в весовой категории до 70 килограммов.

Спортсмены представляют областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Отметим, что соревнования проходили в городе Тирана (столица Албании).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.