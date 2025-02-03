Подмосковные спортсмены завоевали награды на чемпионате России по конькобежному спорту

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате России по конькобежному спорту в дисциплинах «классическое многоборье» и «спринтерское многоборье» — две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, вице-чемпион Олимпийских игр в Пекине Даниил Алдошкин завоевал «золото» по сумме четырех забегов в классическом многоборье, многократный победитель и призер чемпионата России Михаил Казелин — в спринтерском многоборье.

Кроме того, в дисциплине «спринтерское многоборье» многократная обладательница Кубка мира среди юниорок, шестикратная чемпионка России Ирина Кузнецова завоевала серебряную медаль, семикратная чемпионка России Елена Еранина — бронзовую.

Соревнования прошли в Челябинске, их провели в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​​

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