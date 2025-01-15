Подмосковные спортсмены завоевали награды на юниорском первенстве России по фехтованию

Подмосковные спортсмены завоевали пять наград на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года — одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, первое место занял женский квартет «Московская область-1», в состав которого вошли Анастасия Забелина, Юлия Полозова, Софья Цушко и Лилиана Черчесова. «Серебро» и «бронзу» завоевали команды «Московская область-3» и «Московская область-1» в мужских командных соревнованиях. Богдан Новак и Анастасия Забелина также стали бронзовыми призерами в индивидуальных соревнованиях.

Соревнования проходят в Орле в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», в них принимают участие более 700 спортсменов из 35 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.