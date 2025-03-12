Подмосковные спортсмены завоевали награды на первенстве России по греко-римской борьбе

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Максима Серафимова — две золотые, две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Иван Соломин завоевал золото в весовой категории до 55 кг, Мингиян Горяев — до 67 кг. На втором месте в весе до 63 кг оказался Дорджи Шунгурциков, до 82 кг — Дзамболат Габеев. Бронзовым призером стал Георгий Габеев в весе до 130 кг.

Соревнования проходили в Уфе, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.