Подмосковные спортсмены завоевали награды на Всероссийских соревнованиях на призы Героя России Шаманова

Подмосковные боксеры завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях «Кубок командующего воздушно-десантных войск» на призы Героя России генерал-полковника В. А. Шаманова среди мужчин 19-40 лет — три золотые и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Хасан Салохидинов завоевал «золото» в весовой категории 54 кг, Игорь Иванченков — в весе 80 кг, Светослав Тетерин — в весе более 92 кг. Бронзовым призером стал Борис Шикунов, он выступил в весе 63,5 кг.

Состязания прошли в Рязани, участниками стали 93 спортсмена из 23 регионов России. Турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.