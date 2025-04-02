Подмосковные спортсмены завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по гребле

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ — серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Мария Давыкоза стала серебряным призером в женских соревнованиях на дистанции 500 м в дисциплине «байдарка-одиночка (К-1)». Первое место в этой дисциплине заняла спортсменка из Краснодарского края, третье — из Москвы.

В состязаниях среди мужчин Артем Михеев получил бронзовую медаль. «Золото» завоевал представитель Республики Марий Эл, «серебро» — Москвы.

Соревнования проходят в Краснодаре, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.