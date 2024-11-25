Подмосковные спортсмены завоевали одиннадцать медалей на всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей

Подмосковные боксеры завоевали 11 медалей на Всероссийских соревнованиях памяти Заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова среди юношей 13 лет — три золотые, одну серебряную и семь бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Среди обладателей «золота» оказались Богдан Бухов из Ивантеевки (весовая категория 50 кг), Артем Соколов из Химок (весовая категория 50 кг А) и Владислав Кутний из Истры (весовая категория 80 кг). Победителям вручили путевки на первенство России среди юношей 13-14 лет. Оно состоится в 2025 году. Отметим, что состязания прошли в Москве в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.