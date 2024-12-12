Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина» — две серебряные и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Елена Еранина и Анастасия Семенова заняли второе и третье место в соревнованиях среди женщин на дистанции три тысячи метров соответственно, Илья Иванов — второе место в мужском старте на пять тысяч метров. Ирина Кузнецова завоевала «бронзу» на дистанции 500 метров среди женщин, Михаил Казелин — среди мужчин на аналогичной дистанции.

Отметим, что соревнования проходят в Коломне, их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.