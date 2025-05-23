Подмосковные спортсмены завоевали пять наград на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду — три золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Елизавета Кузина заняла первые места в трех дисциплинах среди женщин: «трамплин 1 м», «трамплин 3 м» и «трамплин 3 м — синхронные прыжки». «Серебро» в дисциплине «трамплин 3 м — синхронные прыжки» среди мужчин завоевал Владислав Качанов в паре со спортсменом из Санкт-Петербурга. Бронзовым призером стала Виктория Казанцева, она выступила в тандеме с представительницей Санкт-Петербурга в дисциплине «трамплин 3 м — синхронные прыжки».

Отметим, что соревнования проходили в Санкт-Петербурге, в них приняли участие более 170 спортсменов из девяти регионов России. Их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.