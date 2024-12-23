Подмосковные спортсмены завоевали почти 20 наград на чемпионате России по конькобежному спорту

По итогам четырех дней чемпионата России по конькобежному спорту, который проходил в Коломне, подмосковная сборная завоевала 14 медалей — шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Поздравляю подмосковных конькобежцев с отличным выступлением!» — сказал министр Министерство физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Так, в финальный день соревнований сборная Московская область-1 заняла первое место, в ее составе выступали Мария Сыряная, Ирина Кузнецова и Елена Еранина. Команда Московская область-2 завоевала бронзовую медаль. Мужская команда региона, состоящая из Максима Шарапова, Михаила Казелина и Даниила Чмутова, стала лучшей в командном спринте на три круга. Помимо этого, Даниил Алдошкин занял второе место в личных стартах на дистанцию 10 тыс. м.

Соревнования проводились по программе Олимпийских игр, в них принимали участие 100 спортсменов из 20 регионов России. Чемпионат организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.