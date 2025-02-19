Подмосковные спортсмены завоевали почти 20 наград на Всероссийских соревнованиях по боксу

Подмосковные спортсмены завоевали 16 медалей на XXXV Всероссийских соревнованиях по боксу среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Александра Шедеркина — четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, «золото» в своих весовых категориях завоевали Фикрат Мухаметзянов из Раменского округа, Борис Шикунов и Алексей Постников из Подольска и Артур Камбегов из Люберец. Помимо этого, представители региона завоевали специальные призы турнира: Артур Камбегов — Артур Камбегов, Владислав Комаров — «За волю к победе», Сергей Оганисян — «Приз зрительских симпатий». В неофициальном командном зачете подмосковная сборная оказалась на первом месте.

Соревнования прошли в Люберцах, участниками стали 147 боксеров из 19 регионов России. Турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.