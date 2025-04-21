Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате России по плаванию

Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей в рамках чемпионата России по плаванию. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в финальный день турнира Александр Степанов занял первое место на дистанции 1,5 тыс. м вольным стилем, Герман Зажирский стал бронзовым призером на дистанции 200 м баттерфляем. По итогам чемпионата в копилке команды региона оказались семь медалей — две золотые, две серебряные и три бронзовые.

Чемпионат прошел в Казани, в нем принимали участие пловцы из 72 регионов России. Турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.