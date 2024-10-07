Подмосковные спортсмены завоевали семь наград на Всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров 17-18 лет памяти шестикратного чемпиона СССР Бориса Никонорова. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Ренат Алиев из Электростали и Юрий Никифоров из Ногинска получили «золото» в весовых категориях 60 и 86 килограммов соответственно, Фирузжон Мансуров из Ивантеевки и Иван Ворона из Раменского — «серебро» в весовых категориях 48 и 75 килограммов соответственно. Кроме того, чеховские спортсмены Амирхан Ханов в весовой категории 54 килограммов и Ян Богданов в весовой категории 92 килограммов, а также Алексей Моисеев из Люберец в весовой категории 71 килограммов заняли третьи места.

Соревнования прошли в Москве, в них приняли участие 165 спортсменов из 29 субъектов России. Их провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.