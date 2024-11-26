Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях по брейкингу

Подмосковные спортсмены завоевали шесть наград на Всероссийских соревнованиях по брейкингу «Break Rumble» — одну золотую, три серебряные и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В числе победителей оказалась Александра «Vavi» Вавилкина-Качанова (Королев), она выступила в соревнованиях среди женщин в возрастной группе 19+ в дисциплине «брейкинг». Вероника «Serpente» Никишина (Королев) завоевала два «серебра», Мирослав «Miracle» Чернов (Королев) — одно. Кроме того, Иван «I–Van» Воронов и команда «One peace yes» из Королева заняли третьи места.

Соревнования прошли в Нижнем Новгороде, их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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