Подмосковные спортсмены завоевали три медали на этапах Кубка России по сноуборду

Подмосковные спортсмены завоевали три награды на этапах Кубка России по сноуборду в мужских и женских соревнованиях. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Варвара Артюхова завоевала две золотые медали по итогам двух дней в дисциплине «параллельный слалом». На первом и втором этапе соревнований она завоевала две аналогичные награды в дисциплине «параллельный слалом». Арсений Томин также стал победителем в мужских стартах в дисциплине «сноуборд-кросс». Он также выиграл первые два этапа Кубка России по сноуборд-кроссу в смешанной паре.

Третий и четвертый этапы состязаний по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом» проходили на СК «Чекерил» в Ижевске (Удмуртская Республика), по сноуборд-кроссу — на МСК «Сопка» в Красноярске. Их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.