Подмосковные спортсмены завоевали три медали на Кубке России по дзюдо среди мужчин и женщин — золотую, серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Алан Хубецов одержал победу в весовой категории до 90 килограммов. Дарья Захарова завоевала «серебро» в рамках соревнований среди женщин в весе до 52 килограммов, Алана Алборова — «бронзу» в категории свыше 78 килограммов.

Турнир проходил в Тюмени на татами ЦПСР «Тюмень-дзюдо», в нем приняли участие более 400 дзюдоистов из 48 регионов России. Соревнования организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.