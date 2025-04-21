Подмосковные спортсмены завоевали три медали на международных соревнованиях по боксу

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на международном соревновании по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова — две золотые и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Володя Мнацаканян занял первое место в весовой категории 48 кг, Михаил Усов — в весовой категории 80 кг. Любовь Макеева стала бронзовым призером, она выступила в весовой категории 57 кг.

В общей сложности в турнире приняли участие 150 боксеров из 16 стран, в составе российской сборной оказались 19 боксеров: 13 мужчин и шесть женщин. Он прошел в Хабаровске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.