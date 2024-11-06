Подмосковные спортсмены завоевали восемь наград на I этапе Кубка России по конькобежному спорту — одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, золотую и две серебряные медали завоевал Даниил Алдошкин, он участвовал в дисциплине «масс-старт» среди мужчин, а также в мужских стартах на 1,5 тысячи и 5 тысяч метров. В командном спринте мужская сборная региона заняла второе место, женская — третье место.

Соревнования проходили в Коломне, их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.