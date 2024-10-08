Подмосковные спортсмены завоевали восемь наград на Всероссийском фестивале китайских национальных видов спорта и искусств «Наследие Конфуция» — семь золотых и одну серебряную медаль. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Регион на фестивале представили спортсмены из Коломны, все награды были получены в одной из дисциплин ушу — цзитисянму (групповые программы). Так, Андрей Бойков, Сергей Сергеев, Вячеслав Просвирнин, Наталья Катькова, Андрей Пеньков, Иван Евсеев и Анастасия Сидякина завоевали золотые медали, Мария Якушина — серебряную.

Фестиваль прошел в Московском дворце ушу, в не приняли участие более 500 спортсменов из разных регионов России.

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