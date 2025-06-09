Подмосковные студенческие педагогические отряды приступили к работе во всероссийских детских лагерях

Вожатые студенческих педагогических отрядов Подмосковья приступили к работе в детских оздоровительных лагерях по всей России, в состав всероссийских студенческих педагогических отрядов вошли более 2 тыс. вожатых РСО региона. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Наши ребята будут работать на самых разных площадках — от Черноморского побережья до Дальнего Востока. Большинство ребят уже приступили к работе. Вот, например, во Владивостоке во Всероссийском детском центре „Океан“ стартовала первая смена летнего сезона. Активисты работают над образовательными программами дружин „Бригантина“ и „Тигренок“, а также в центре воспитательных технологий „Маяк“», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Владислав Шевелев из Подольска отметил, что уже не первый год работает в детских лагерях. Он уточнил, что в 2025 году он поедет в «Океан», чтобы «внести свой вклад в создание незабываемой атмосферы для ребят».

В целях подготовки вожатых в регионе проводится Школа вожатых студенческих отрядов, в рамках которой они узнают об истории РСО, нормативно-правовых основах деятельности педагогов, профессиональной этике и не только. Руководитель Студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев подчеркнул, что подмосковные вожатые востребованы не только в Московской области, но и по всей стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.