Подмосковные студенческие педотряды провели зимние смены в детских лагерях

Более 70 активистов студенческих педагогических отрядов Подмосковья провели зимние смены в детских оздоровительных лагерях. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Студенты разрабатывали и реализовывали образовательно-развлекательные программы: от сценариев квестов до мастер-классов по рукоделию и творчеству. Для многих из них это уже не первая практика»,– отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Студенты заранее разработали концепцию всей программы, определили тематику, составили план-сетку на каждый день и не только. Так, например, в одном из лагерей они реализовали программу «Новогодний экспресс» – детей ждали станционные игры по мотивам зимних профессий. Кроме того, активисты занимались подготовкой реквизита, оформлением пространства, проводили ежедневные занятия по интересам.

«Наши студенты достойно справились с этой задачей, показав высокий уровень подготовки и искреннюю заинтересованность в том, чтобы каждый ребенок провел каникулы ярко, безопасно и с пользой», – подчеркнул руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

В ведомстве добавили, что узнать подробнее о работе в команде можно через электронную почту mosoblrso@mail.ru.

