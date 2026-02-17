Подмосковные студенты отметили День Российских студотрядов

Подмосковные студенты отпраздновали День Российских студенческих отрядов, который ежегодно отмечается 17 февраля. Активисты региона встретились с министром информации и молодежной политики Московской области Екатериной Швелидзе, чтобы обсудить актуальные вопросы, поделиться успехами и наметить планы на будущее.

Министр вручила лучшим активистам благодарственные письма Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Пять лет назад мы вместе начали большой путь — выстраивали работу, придумывали проекты и помогали ребятам расти. Я очень горжусь тем, какими вы стали! Вы огромная команда. Сегодня это уже более 200 отрядов, 7,5 тыс. бойцов. Активных, талантливых, горящих своим делом ребят, которые развивают наш регион», — отметила Швелидзе.

В ходе беседы участники рассказали о своей деятельности. Так, например, командир штаба Государственного университета просвещения Владислав Шевелев рассказал о поездке во Всероссийский детский центр «Океан», комиссар путинного отряда «Варягъ» из Технологического университета имени А. А. Леонова Анастасия Суворкина — о путешествии на Камчатку и работе на рыбзаводе.

Праздник также отметили в мультиформатном пространстве «СО.Здание» в Мытищах. В рамках мероприятия прошло подписание соглашений о сотрудничестве между Московским областным региональным отделением РСО и тремя ключевыми партнерами. Среди них — «Московское речное пароходство», Детский оздоровительный центр «Пушкино» и «Медицинский университет МГИМО-МЕД».

