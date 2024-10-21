Подмосковные студенты заключили более двухсот договоров на целевое обучение с областной станцией скорой помощи

С начала 2024 года более 230 студентов Московского областного медицинского колледжа заключили договор на целевое обучение с Московской областной скорой медицинской помощью. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря программе целевого обучения мы можем подготавливать специалистов для наших медучреждений. Ее основным преимуществом для студентов является гарантированное место работы после выпуска из областного медколледжа», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Заключить такой договор могут обучающиеся 1-4 курсов. Для студентов-участников программы предусмотрена стипендия от медучреждения. Помимо этого, молодые специалисты со средним медицинским образованием в регионе могут получить ежемесячную доплату в размере семи тысяч рублей. Найти информацию о других мерах поддержки можно здесь.

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