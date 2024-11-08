Подмосковные студотряды приняли участие в совещании в Тамбове

Семь членов подмосковных студенческих отрядов приняли участие в совещании руководителей региональных отделений молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Центрального федерального округа, которое прошло в Тамбове. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Мы наблюдаем, как РСО становятся центрами подготовки кадров, где молодые люди учатся взаимодействовать в команде, развивают лидерские качества и осваивают навыки, важные для их будущей карьеры», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках совещания участники прошли обучение по ключевым компетенциям — руководство, кураторство патриотических акций, PR, делопроизводство и не только. Руководитель Студенческих Отрядов Московской области Павел Ковалев подчеркнул, что они смогли обменяться опытом и идеями, а также наметить пути дальнейшего развития организаций.

Напомним, что движение Студотрядов в регионе начало свою работу в 2020 году, его численность достигла более пяти тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.