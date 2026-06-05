Подмосковные тяжелоатлеты завоевали шесть наград на первенстве России

Подмосковные тяжелоатлеты завоевали еще шесть наград на первенстве России - три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Варвара Кузьминова (СШОР по летним видам спорта, Богородский г.о., п. Зеленый) завоевала три золотые медали в весовой категории до 76 кг среди юниорок с результатом 213 кг в двоеборье (рывок – 99 кг, толчок – 114 кг). Наталья Лапина (СШОР по летним видам спорта, Богородский г.о., Старая Купавна) в своем весе заняла третье место в упражнении рывок (91 кг), второе - в толчке (111 кг), третье - в двоеборье.

Теперь в копилке представителей Подмосковья 13 медалей: шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых.

Соревнования проходят в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» имени Юрия Морозова в Ноябрьске с 1 по 7 июня в рамках государственной программы «Спорт России». Победители смогут выступить на молодежном чемпионате Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.