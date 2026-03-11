Подмосковные учащиеся станут участниками театральной смены в «Артеке»

Порядка 40 учащихся из Подмосковья примут участие в третьей смене «Магия театра» в Международном детском центре «Артек», которая пройдет с 12 марта по 1 апреля. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Новая смена будет посвящена созданию творческой среды, акцент при этом будет сделают на театральное искусство. Участники примерят роли актера, сценариста, режиссера, декоратора и художника по костюмам. Особое внимание будет уделено наследию А. П. Чехова. Обучающихся ждут мероприятия День Первых, программа «Крымская весна — 12 лет вместе!», День единства народов России, празднование дня рождения детского лагеря «Лазурный» и другие.

