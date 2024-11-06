Подмосковные участники СВО смогут оформить заявление по программе соцгазификации онлайн

Участники специальной военной операции из Подмосковья и члены их семей смогут оформить заявление на заключение договора газификации на льготных условиях в электронном виде, такая возможность появилась на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Получение этой льготы мы упростили и сделали более доступной: оформить заявление участник СВО или его близкий родственник смогут электронно, не выходя из дома», — прокомментировала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Воспользоваться услугой можно на портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка», ее предоставляют бесплатно. В ведомстве добавили, что у пользователей также есть возможность подать онлайн-заявление на подключение к газу земельных участков, которые расположены в садовых или дачных некоммерческих товариществах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.