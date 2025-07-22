Подмосковные ученые и уникальные специалисты ОПК смогут оформить льготную ипотеку

В Подмосковье начался прием заявок на получение льготной ипотеки от ученых и уникальных специалистов научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Бюджетная ипотека» — это способ обеспечить ценных специалистов и ученых комфортным и доступным жильем», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, участникам программы предоставляют социальную выплату в размере 40% от расчетной стоимости приобретаемого жилья. Так они смогут оплатить первоначальный взнос при оформлении ипотеки. Она входит в подпрограмму «Социальная ипотека» областной государственной программы «Жилище». Узнать подробнее об отборе можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.