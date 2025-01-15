Подмосковные учителя будут быстрее проходить аттестацию

Аттестацию педагогических работников, которую можно пройти на региональном портале госуслуг, ускорили с 90 календарных дней до 30 рабочих. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«После успешного прохождения аттестации и присвоения категории учителя начинают получать надбавки к окладу. Оптимизация электронной услуги позволяет ускорить этот процесс», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что данная процедура позволяет подтвердить навыки и опыт педагога. Чтобы провести ее, пользователям нужно подать заявление о присвоении первой или высшей квалификационной категории на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.