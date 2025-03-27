Подмосковные учителя оценят уровень знаний школьников и студентов по информатике

До конца апреля подмосковные педагоги смогут проверить уровень знаний по информатике у учеников 5–11-х классов и студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого им нужно зарегистрироваться на образовательной платформе «Яндекс Учебник», создать класс и добавить в него учеников. После этого они смогут получить логины и пароли для учеников. С помощью диагностики учителя смогут оценить уровень знаний учеников и при необходимости скорректировать учебные планы. Узнать подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.