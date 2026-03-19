Подмосковные вертолеты санавиации совершили почти 100 вылетов к пациентам

С начала 2026 года вертолеты санавиации Подмосковья выполнили почти 100 вылетов, они позволяют оказать экстренную помощь пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, а также совершать межбольничную транспортировку. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Вертолеты приходят на помощь в самых сложных ситуациях: когда важно оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на удаленность медучреждения и загруженность дорог», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в регионе работают три таких вертолета, один из них используется для транспортировки детей в Центр Рошаля. В ведомстве уточнили, что система «Ночной старт» позволяет им вылетать даже в темное время суток. В состав бригад входят анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

