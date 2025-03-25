Подмосковные ветераны получат выплату ко Дню Победы

Ветераны Подмосковья получат единовременные выплаты федерального и регионального уровня в преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, федеральная выплата в зависимости от льготной категории составит от 55 тыс. до 80 тыс. рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«По поручению нашего губернатора [Московской области Андрея Воробьева] все ветераны Подмосковья получат дополнительную выплату от региона — от 40 тыс. до 70 тыс. рублей. Никаких заявлений писать не потребуется, все автоматически придет на счета ветеранов уже в мае», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В Подмосковье насчитывается 488 фронтовиков и чуть более 18 тыс. ветеранов. В ведомстве уточнили, что максимальная региональная выплата положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Труженики тыла, блокадники, вдовы и узники фашистских концлагерей получат 40 тыс. рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.