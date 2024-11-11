Подмосковные ветеринары осмотрели более двухсот собак, принимающих участие в Международных соревнованиях

Специалисты Госветслужбы Подмосковья осмотрели более 200 собак-участниц Международных соревнований по кинологическому спорту, чтобы оценить их физическое состояние. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Помимо этого, они проверили наличие ветеринарных документов и обязательных прививок. В состязаниях приняли участие собаки разных пород, которые прибыли в Дмитров с владельцами из других регионов России и Белоруссии.

В программу соревнований вошли двоеборье, многоборье, прохождение трасс с препятствиями, их организовало Всероссийское спортивно-кинологическое объединение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.