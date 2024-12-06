Подмосковные ветеринары провели осмотр ястреба, найденного на парковке

Подмосковные ветеринары осмотрели ястреба-тетеревятника, которого местная жительница нашла на парковке. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты установили, что у хищной птицы было повреждено крыло, поэтому назначили ей лечение. Теперь состояние ястреба стабилизировалось, вскоре его выпустят на волю. Помощь ему была оказана оперативно, поэтому его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении животного, которому требуется помощь, важно сообщить о нем в ветеринарную службу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.